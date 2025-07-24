إصابة ثمانية إسرائيليين في عملية دهس اصطدمت بمحطة باص وسط إسرائيل

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أصيب ثمانية أشخاص اليوم (الخميس) بإصابات متفاوتة، بعد اصطدام سيارة بمحطة حافلات قرب بيت ليد، على الطريق السريع 57 عند مدخل كفار يونا وسط إسرائيل. أصيب شاب إسرائيلي وشابة إسرائيلية في العشرينيات من عمرهما بجروح متوسطة في أطرافهما، بينما أصيب آخرون بجروح طفيفة.

فرّت السيارة المهاجمة من مكان الحادث، وعُثر عليها لاحقًا مهجورة في المنطقة. أما السائق المهاجم، فيُجرى البحث عنه. وحسب الظروف، أُغلقت جميع المعابر، واستُخدمت مروحية. ويُقدّر أن المهاجم لا يزال موجودًا في المنطقة.

مالك السيارة المعتدية معروف لدى الشاباك والشرطة. السيارة ليست من الأراضي الفلسطينية، بل مملوكة لإسرائيليين، ويجري فحصها لمعرفة ما إذا تمت سرقتها من قبل المهاجم أو أن الحديث يدور عن مهاجم يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وتحدث مسعف وصل الى المكان عن موقع الهجوم :"عندما وصلت للمكان، رأيت عددا من الجرحى منبطحون على الأرض، شاهدنا محطة الباص التي تعرضت لضربة قوية، انفجر الزجاج، الناس على الشارع ، المصابون في المكان كانوا بوعيهم".