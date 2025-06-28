فرانك فالتر شتاينماير: "على ألمانيا تجنب اختبار القانون الدولي بشأن نتنياهو"

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قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، إن "احترام القانون الدولي يجب أن يكون جوهر الهوية الألمانية"، مقترحًا على برلين "تجنب أي صراع محتمل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

جاءت تصريحات فرانك فالتر شتاينماير في مقابلة مع إذاعة "دويتشلاند فونك"، ستُبث، غدا الأحد، وحصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية (DPA) مُسبقًا، حيث أكد شتاينماير على أنه "يجب علينا، على وجه الخصوص، أن نجعل القانون الدولي جزءًا لا يتجزأ من هويتنا". إلا أنه أضاف: "هذه دعوة إلى عدم تجاهل القانون الدولي، بل إلى تجنب اختباره في هذه القضية تحديدًا".

وعند سؤاله عن احتمال تجاهل المستشار المنتخب حديثًا، فريدريش ميرز، مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو، ظل شتاينماير حذرًا. وكان ميرز قد صرّح سابقًا بأن برلين ستجد "سبلًا للسماح لنتنياهو بزيارة ألمانيا ومغادرتها دون أن يُعتقل". ويعكس هذا الموقف رغبة ألمانيا في الحفاظ على علاقات دبلوماسية وثيقة مع إسرائيل، مع مراعاة التعقيدات القانونية الدولية. ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات بشأن تصرفات المحكمة الجنائية الدولية والعلاقات الألمانية الإسرائيلية، حيث تسعى برلين إلى تحقيق التوازن بين التزاماتها بالقانون الدولي وتحالفاتها الاستراتيجية.