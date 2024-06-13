استطلاع: حوالي 60 في المئة من الإسرائيليين يريدون تقديم موعد الانتخابات

وفقا لاستطلاع أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" مؤخرا، والذي سينشر كاملا غدا الجمعة، فإن 57 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون إجراء انتخابات مبكرة، و33 في المئة يعارضون، وأجاب 10 في المئة أنهم لا يعرفون. وهذا يعني أن حوالي ثلثي أصحاب الرأي يطالبون بتقديم الانتخابات مقابل 37 في المئة يعارضون ذلك.

ومن بين ناخبي أحزاب الائتلاف يظهر أن 32 في المئة من ناخبي الليكود يفضلون تقديم موعد الانتخابات. ومن المثير للدهشة أنه لوحظت أرقام مماثلة أيضًا بين الناخبين اليهود المتدينين وعوتسما يهوديت. ومن حيث ناخبي الأحزاب المتشددة، مثل "شاس" و"يهدوت هتوراة"،و كان عدد المؤيدين للانتخابات المبكرة منخفضا بشكل ملحوظ - 22 في المئة نسبة تأييد بين ناخبي "شاس" و19 في المئة بين ناخبي "يهدوت هتوراة".

أما بالنسبة لناخبي أحزاب المعارضة، فقد برز التأييد المطلق من ناخبي حزب"إسرائيل بيتينو" لإجراء الانتخابات المبكرة (100 في المئة). كما تم تسجيل نسب عالية بشكل خاص في حزب العمل (90 في المئة)، يش عتيد (85 في المئة)، ومعسكر الدولة (85 في المئة). أما بالنسبة لناخبي الأحزاب العربية فإن 81 في المئة من ناخبي "راعام" والجبهة العربية للتغيير يفضلون تقديم موعد الانتخابات.

كما أشارك في الاستطلاع ناخبو الأحزاب التي لم تتجاوز نسبة الحسم في الانتخابات الأخيرة، وأيد ناخبو الأحزاب الثلاثة الكبرى التي لم تدخل الكنيست الخامسة والعشرين – 88 في المئة من ناخبي "ميرتس"، 87 في المئة من حزب التجمع و57 في المئة من ناخبي "البيت اليهودي" إجراء انتخابات مبكرة.

ويأتي هذا الاستطلاع بعد أن قدم رئيس معسكر الدولة بيني غانتس استقالته من حكومة نتنياهو، وفي وقت تمتنع فيه الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ قرارات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وتصاعد التوتر في الشمال نتيجة إطلاق النار المتواصل من قبل حزب الله.