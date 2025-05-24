عائلات الرهائن تندد بسياسة نتنياهو: "قرر دفن أبنائنا"

بعد 596 يوما من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يدق عائلات الرهائن لدى حماس في غزة ناقوس الخطر بشأن التصعيد العسكري الذي أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وقالت عيناف زانغاوكر، والدة ماتان التي لا تزال في الأسر، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للعائلات: "هذا الأسبوع، رأينا رئيس الوزراء يعلن أنه يتجه نحو توسيع الحرب التي ستقتل الرهائن، بدلاً من التوصل إلى صفقة تعيدهم"، وتابعت "قرر(نتنياهو) دفنهم في الأنفاق، والأمر الأكثر خطورة هو أنها تندد برغبة رئيس الوزراء في تعيين شخص يعلن أنه ضد عودة ابني على رأس جهاز الأمن العام (الشاباك)".

وأضافت "تذكروا هذه اللحظة لأنها ستبقى محفورة في أذهان الأجيال القادمة: الحكومة الإسرائيلية وزعيمها قررا عن علم التخلي عن أطفالنا"، متهمة نتنياهو بتحويل الرهائن إلى "خط إحصائي" وتفضيل "حرب سياسية أبدية" على عودة الرهائن المدنيين.

ومن جهته كشف يهودا كوهين، والد الرهينة نمرود، عن مدى يأس العائلات: "في الأسبوع الماضي، شاركت في وفد من العائلات والناجين من الأسر إلى الولايات المتحدة للضغط على الرئيس ترامب وفريقه".وأضاف بمرارة: "إن حقيقة أن عائلات الرهائن تحتاج إلى الرئيس ترامب وتعتبره الشخص الوحيد القادر على إعادة أحبائهم هي عار على الحكومة الإسرائيلية".

كوهين ينتقد بشدة تعليقات نتنياهو التي قللت من أهمية هجوم السابع من أكتوبر ووصفتها بأنها "حادثة تقلبات وبنادق كلاشينكوف": "نتنياهو يتنصل من مسؤوليته عن الفشل ويهين المقاتلين الذين سقطوا ببسالة".

وأمام اقتراح "الاتفاق الجزئي"، تساءل "كيف يجرؤ نتنياهو، بعد نحو 600 يوم، على أن يضع على الطاولة اتفاق اختيار من سيعيش ومن سيموت عندما يكون من الواضح أن الجميع يعيشون بالفعل حالة إنسانية حرجة؟".

ومن جهته قالت غال غورين، التي قُتل والداها أفنير وميا في 7 أكتوبر/تشرين الأول في نير عوز، "تتحدث باسم عائلات الضحايا: يجب على جميع عائلات الرهائن استعادة أحبائهم وإيجاد نهاية لمأساتهم. الأحياء من أجل إعادة تأهيلهم، والأموات من أجل دفن كريم". وأضافت"إن توسيع نطاق الحرب لن يُعيد المزيد من الرهائن. وحده اتفاق شامل لمرة واحدة كفيلٌ بإعادتهم وإغلاق هذه الحلقة المفرغة".