تعليمات تركية مشددة لجماعة الإخوان خلال زيارة السيسي لأنقرة

على ضوء زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأولى الى تركيا منذ توليه الحكم، ذكرت قناة "العربية" أصدرت تعليمات مشددة للإخوان خلال الزيارة.

ووفقا للتقرير، صدرت تعليمات مشددة من السلطات التركية لجماعة الإخوان بعدم التعرض للزيارة أو انتقادها سواء على فضائيات الجماعة التي تبث من إسطنبول أو منصات التواصل الاجتماعي.

وطالبت السلطات التركية عناصر الإخوان، بعدم الحديث من قريب أو بعيد عن ملفات متصلة على صلة مع شؤون جماعة الإخوان، أو علاقتها مع مصر، وحذرت المخالفين من عقوبات كبيرة قد تصل الى حد الترحيل.

وسيجري السيسي محادثات هامة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول العلاقات الثنائية والحرب في غزة والملفات الإقليمية، وسيتم التوقيع على 20 اتفاقية بين مصر وتركيا في عدة مجالات مثل الدفاع والطاقة والسياحة والصحة والتعليم والثقافة، وتهدف مصر وتركيا من خلال الاتفاقيات لزيادة حجم التجارة بين البلدين الى 15 مليار دولار.