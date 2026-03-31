مسؤول إسرائيلي لـi24NEWS: تقرر وقف شراء المعدات الأمنية من فرنسا

قررت إسرائيل وقف المشتريات الأمنية من فرنسا - هذا ما أفاد به اليوم (الثلاثاء) مسؤول إسرائيلي لقناة i24NEWS. تم وقف المشتريات بتوجيه من وزير الأمن الإسرائيلي يوآف كاتس والمدير العام لوزارة الأمن أمير بارعام.

توقفت عمليات الشراء - باستثناء العقود التي لا تزال قائمة. في إسرائيل يقولون إن فرنسا اتبعت في العامين الأخيرين خطاً عدائياً تجاه إسرائيل، "مما لا يسمح لنا بالاعتماد عليها في قضية التصدير الأمني".

تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الحوادث مع فرنسا، حيث أعلنت في السابق، من بين أمور أخرى، أنها ستحظر مشاركة إسرائيل في معرض الدفاع "يوروساتوري"، الذي يُعتبر أحد أهم المعارض في مجال الأمن، وفي معرض "يورنوفال"، أكبر معرض للسلاح البحري في العالم. المحكمة في الدولة ألغت هذه القرارات - لكن الضرر الناجم عن إلغائها قد حدث بالفعل.