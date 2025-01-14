الرئيس الفرنسي سيزور لبنان الجمعة الوشيكة "الأمن وإعادة الإعمار محور المناقشات"

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، الجمعة الوشيكة، في زيارة رسمية تأتي في لحظة محورية، وتهدف هذه الزيارة إلى تأكيد دعم فرنسا لتشكيل سريع لحكومة "قوية"، قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعافي البلاد، وستكون قضية الأمن محور المناقشات.

وتأتي هذه الزيارة الرئاسية في سياق حساس بشكل خاص، حيث تحاول البلاد تشكيل حكومة جديدة، وتظل التوترات مرتفعة على الحدود الإسرائيلية.

وستعيد فرنسا، التي تشارك بالفعل في قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، التأكيد على دورها في آلية التحقق من هذه الهدنة. وستتناول هذه الزيارة أيضًا تعزيز القوات المسلحة اللبنانية والأمن الداخلي، وهي قضية حاسمة بالنسبة لسيادة البلاد. وستكون القضايا الإنسانية وإعادة الإعمار أيضًا على جدول الأعمال، متابعة للمؤتمر الذي عقد في 24 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم. وسيرافق ماكرون جان إيف لودريان، الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي في لبنان منذ حزيران/يونيو 2023. ويؤكد حضوره على استمرار الجهود الدبلوماسية الفرنسية لتسهيل الحوار بين مختلف الفصائل السياسية اللبنانية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي نظيره المنتخب حديثا جوزيف عون، وكذلك نواف سلام رئيس الوزراء المكلف، ويعتزم ماكرون العمل على تعزيز وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع الرئيس بايدن.