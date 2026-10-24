اندلاع احتجاجات في أنحاء سوريا عقب مقتل شاب من ذوي الإعاقة خلال غارة إسرائيلية على إحدى القرى

شهدت مناطق متفرقة من سوريا مظاهرات مناهضة لإسرائيل، وذلك في أعقاب مقتل شاب من ذوي الإعاقة برصاص القوات الإسرائيلية خلال توغل عسكري في قرية "جملا" بريف درعا الغربي، الخميس المنصرم.وقد خرجت احتجاجات في كل من إدلب، وحمص، ودمشق، ودرعا، والقنيطرة، وعلى طول الساحل السوري؛ حيث ندد المتظاهرون بالتوغلات العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، لا سيما في جنوب البلاد.

وقد شهدت المظاهرات مشاركة واسعة، وامتدت إلى مناطق بعيدة عن الشريط الحدودي، في حين لم تتوفر تقديرات دقيقة ومؤكدة حول أعداد المشاركين فيها على الفور.وجاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب عملية عسكرية إسرائيلية في قرية "جملا" بريف درعا الغربي؛ حيث أفادت تقارير بأن القوات الإسرائيلية قامت بتفتيش منازل المدنيين ونشر قناصة على أسطح المباني السكنية. وقد أدت هذه الحادثة إلى اندلاع مظاهرات في درعا ومناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك مناطق بعيدة كل البعد عن مواقع الأنشطة العسكرية الإسرائيلية.

ومن جانبها، قالت إسرائيل إن عملياتها العسكرية في سوريا -التي تكثفت عقب سقوط نظام بشار الأسد- تأتي في إطار تدابير دفاعية ضرورية لحماية أمنها القومي.