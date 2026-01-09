ردا على إطلاق صاروخ باتجاه إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يقضي على عدد من عناصر حماس في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، عن أسماء العناصر الذين تم القضاء عليهم، وهم: كمال عبد الرحمن محمد عوض، الذي كان مسؤولاً عن عملية الصواريخ المضادة للدبابات في حماس؛ وأحمد ثابت، وهو شخصية بارزة في عمليات تصنيع الأسلحة التابعة لحماس" ، كما أعلن عن "استهدافه أحمد عبد الفتاح سعيد مغدلاوي، وهو عنصر في كتائب النخبة، تسلل إلى إسرائيل وشارك في هجوم7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في موقع مهرجان نوفا الموسيقي. ولم يتضح بعد ما إذا كانت الضربة ناجحة. يأتي ذلك عقب فشل إطلاق قذيفة باتجاه إسرائيل من مدينة غزة.

كما تم استهداف مواقع تابعة لحماس، شملت ثمانية أنفاق إطلاق نار، ومنشأتين لإنتاج الأسلحة، وثلاثة مستودعات لتخزينها.

وفي غارة أخرى شمال قطاع غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي أربعة عناصر من حماس كانوا يديرون مركز قيادة وسيطرة. وكان هذا المركز يُستخدم لتخزين الأسلحة والتخطيط لشن هجمات عدائية ضد قوات االجيش الإسرائيلي وإسرائيل طوال فترة الحرب. كانت العناصر ينطلق من الموقع يخططون لشن هجوم عدائي وشيك على قوات الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.