جدل بعد رفع العلم والنشيد الإسرائيلي في القنيطرة السورية

"الجيش الإسرائيلي يعتقل جنديين سوريين تابعان للأمن العام وتم تجريدهم من سلاحهم ومن ثيابهم وتم تفتيشهم واقتيادهم للاعتقال"

أثار رفع الجيش الإسرائيلي العلم الإسرائيلي وعزف النشيد الإسرائيلي هتيكفا في مدينة القنيطرة السورية جدلا واسعا وغضبا شعبيا في سوريا، خصوصا في ظل الحديث عن اتفاق أمني مرتقب بين إسرائيل وسوريا.

الصحافي من الجولان عطا فرحات تطرق في مداخلته للحدث وقال :"في هذا الميدان في القنيطرة رفع العلم السوري من قبل الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد في 26 حزيران 1974 ، وأطلق عليها اسم ساحة التحرير، لأن هذا جرى بعد حرب عام 1973 واستعادة مدينة القنيطرة.. مس عزف هتكفا اليوم برمزية هذه الساحة لدى السورييين، حيث يتقارب ذلك مع ذكرى حرب تشرين التي استعادت خلالها سوريا هذه الساحة".

وتابع :"كما وقع حدث آخر في ريف درعا بعد اعتقال جنديان سوريان تابعان للأمن العام من قبل إسرائيل وتم تجريدهم من سلاحهم ومن ثيابهم وتم تفتيشهم واقتيادهم واعتقالهم ..ما حدث ليس إهانة فقط للشعب السوري وإنما للقوات التابعة لحكومة الشرع.. لذلك بدأ الشارع السوري بالتحرك حيث استفزته هذه الحوادث.. ويشار إلى أنه لا يوجد بيان رسمي من قبل حكومة الشرع على هذه الأحداث"

