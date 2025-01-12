بخلاف مخاوف إسرائيلية: معلق تركي مقرب من إردوغان يؤكد أن بلاده لا تسعى لصراع عسكري مع إسرائيل

في تعقيب له على نتائج تقرير لجنة ناجل اعتبر أن تركيا ستصبح عدوا لإسرائيل أكبر من تركيا أكد المحلل والمعلق التركي البارز رجب صويلو أن تركيا لا تسعى إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل في سوريا. جاءت أقوال صويلو بإطار مقال نشره في صحيفة "ميدل إيست آي"، حيث زعم أن الصراع العسكري مع إسرائيل بعيد للغاية عن أهداف أنقرة ومصالحها.

وجاء في خبر أورده موقع N12 أنه وفقا لتقرير لجنة ناجل الذي نشر الأسبوع الماضي، فإن تركيا مرشحة لمعاداة إسرائيل على نحو يفوق خطورة عداء إيران للدولة اليهودية وذلك على ضوء تداعيات الثورة في سويا. ونفى صويلو واقعية نشوب حرب مع إسرائيل بالرغم مما ورد في التقرير من أن أنقرة قد تقوم قريبا بتسليح الحكومة السورية الجديدة.

يشار إلى أن لجنة ناغل برئاسة البروفسور نعكوف ناغل رفعت توصياتها الأسبوع الماضي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ما يخص تفاصيل ونطاق ميزانية وزارة الأمن للسنوات المقبلة. ويشار إلى أن وزارة المالية تحفظت من التوصيات وطالبت بتقديم استئناف ضد الاستنتاجات التي توصلت إليها اللجنة وسط حث أجهزة الأمن على تنجيع أداءئها.

ووفقا لما جاء في توصيات اللجنة فإن "المشكلة ستتفاقم إذا أصبحت القوة السورية عملياً مبعوثاً "تركياً"، في إطار تحقيق حلم تركيا بإعادة التاج العثماني إلى مجده السابق، وإحداث صراع تركي إسرائيلي مباشر". وفي معرض تطرقها للمخابئ والتحصينات، أوصت اللجنة ببناء خطة متعددة السنوات وكثيفة الموارد، لنقل البنية التحتية الحيوية الإسرائيلية، إلى التحصينات الجوفية وغيرها من التحصينات، حتى تتمكن من الصمود في وجه الهجمات. كما تطرقت التوصيات، إلى الصناعات الدفاعية والدفاع عن الحدود والدفاع الجوي، والقدرات الجديدة والحجم العسكري.