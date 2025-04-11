تقرير: الولايات المتحدة تقرر نقل المزيد من صواريخ باتريوت إلى منطقة الشرق الأوسط

ذكر موقع"أكسيوس"، مساء اليوم الجمعة، أن "الجيش الأميركي نقل كتيبة باتريوت من منطقة المحيطين الهندي والهادئ إلى الشرق الأوسط وهو ما تطلّب 73 طلعة جوية للنقل على الأقل"

وكانتالولايات المتحدة قد افتقت مع كوريا الجنوبية على خطة لنقل بطاريات صواريخ "باتريوت" الأمريكية المتطورة إلى الشرق الأوسط بشكل مؤقت، وفقا لتقارير إعلامية، في خطوة يرجح أن تكون مرتبطة بالحملة العسكرية التي تقودها واشنطن ضد الحوثيين في اليمن.

ومن جهتها ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الجانبين توصلا في مارس الماضي إلى اتفاق بشأن "النشر الجزئي" لهذه البطاريات من طراز "باتريوت PAC-3"، لمدة شهر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها نقل أصول عسكرية أمريكية من كوريا الجنوبية إلى منطقة عمليات خارج آسيا.

وتستخدم بطاريات "باتريوت" في كوريا الجنوبية ضمن نظام الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات، لمواجهة التهديدات البالستية والنووية التي تمثلها كوريا الشمالية، بالتعاون مع أصول الدفاع الجوي الكورية.