بصورة استثنائية: وزير القضاء ياريف ليفين يعمل على إيقاف المناقشات حول قانون عقوبة الإعدام للاسرى الفلسطينيين بناءً على طلب مُبادر القانون، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بأن يشمل القانون أيضًا "عناصر التخبة" - كما افاد مراسل الكنيست للقناة العبرية عميحاي يرحي

لفين يستخدم ادعاء "موضوع جديد" ويريد إعادة القانون للنقاش في لجنة الكنيست وإخراج منه بند التناوب، بحجة أنه أُدخل في اللحظة الأخيرة وسيعرض القانون كله للخطر. في محاولة لحل الأزمة، سيلتقي الاثنان مع رئيس الائتلاف أوفير كاتس.

نُذكر أنه في 30 ديسمبر تمت المصادقة بالقراءة الأولى على مشروع القانون لتنظيم إجراءات السجن وتقديم لمحاكمة عناصر النُخبة الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، بدعم أعضاء الائتلاف والمعارضة: تمّت المصادقة على مشروع القانون بدعم من رئيس اللجنة روتمان، وأعضاء الكنيست مالينوفيسكي، نيسيم وأتوري، يوناتان ميشركي، يوآف سيغلوفيتش، كارين إلهرار، وجلعاد كريب. عضو الكنيست عوفر كسيف عارض المشروع. في الجيش الإسرائيلي لا يزالون يعارضون: "ينبغي أن تتحمل السلطة القضائية المسؤولية".