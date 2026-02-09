منشار كهربائي ومحاولات دهس: شجار عنيف بين عمال عرب من عرعرة النقب بشوارع اوفكيم

سادت حالة من الذعر (الأحد) في شوارع مدينة أوفكيم جنوب إسرائيل، عندما اندلع شجار جماعي شارك فيه عشرات الأشخاص بالقرب من موقع بناء. في توثيق نُشر على شبكات التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية عشرات الأشخاص وهم يتبادلون الضربات ويحاولون حتى دهس بعضهم البعض. لاحقاً، أخرج أحد الأشخاص منشاراً كهربائياً.

عند وصول الشرطة الإسرائيلية إلى المكان، تم توقيف ستة مشتبه بهم للتحقيق بشبهة تورطهم في الحادث. من تحقيق الحادث يتبين أن خلفية الحادث هي نزاع بين عائلات من بلدة عرعرة.

في ختام التحقيق تم اعتقال مشتبهين اثنين، وتنوي الشرطة عرضهما غداً أمام محكمة الصلح في بئر السبع وطلب تمديد اعتقالهما.

كما هو معروف، فقط في شهر ديسمبر تحولت ساحة المحكمة المركزية في بئر السبع إلى ساحة معركة، عندما اندلع شجار جماعي بين أفراد عائلتين عربيتين، على خلفية نزاع دموي. ووفقًا لبيان الشرطة، تطور الحدث نتيجة "محاولة للثأر الدموي".

ضباط محطة بئر السبع الذين تم استدعاؤهم إلى المكان عملوا على الفصل بين المتورطين وسيطروا على الحدث. في المكان تم اعتقال خمسة مشتبه بهم من أبناء العائلتين المتورطتين.

نتيجة للعنف، أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح نتيجة لطعنات. طواقم نجمة داوود الحمراء التي وصلت إلى المكان قدمت علاجًا طبيًا ونقلت إلى مستشفى سوروكا اثنين من المصابين في حالة خطيرة – شاب يبلغ من العمر 24 عامًا ورجل في الثلاثين من عمره، بالإضافة إلى مصاب آخر في حالة طفيفة.

قال مسعف نجمة داوود الحمراء، مالك أبو عرار: "عندما وصلنا إلى المكان رأينا ثلاثة مصابين، من بينهم اثنان كانا ملقيين في الشارع، بوعي كامل ويعانيان من إصابات اختراقية خطيرة في جسديهما. قدمنا لهما علاجاً طبياً منقذاً للحياة ونقلناهم إلى المستشفى". وأفادت الشرطة أن الحدث تحت السيطرة الكاملة.