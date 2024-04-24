احتجاجات عنيفة في القدس: بن غفير يتم تخليصه من القاعة التي حاصرها المتظاهرون

"صفقة المختطفي - الآن": تم تخليص وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من قاعة "بيت شلومو" في القدس، الذي حاصره المتظاهرون الذين طالبوا بالإفراج عن المختطفين. بن غفير خرج من المبنى، بينما كان المتظاهرون يدفعون حراسه ويشتمونه.

الاحتجاج في القدس، واحتجاج آخر في تل أبيب، بدأ عقب نشر الفيديو للمختطف هيرش غولدبرغ-بولين من قبل حماس. خلال لتظاهرات، أطلق المحتجون الألعاب النارية، قلبوا صناديق القمامة والسياجات التي وضعت على الطرق وأغلقوا في تل أبيب شارع بغين، وفي القدس في شارع غزة وتقاطع أغرون.

أصدقاء هيرش، قرأوا بعد فترة وجيزة من نشر الفيديو: "ليس لديهم وقت أكثر للأكاذيب الخاصة بنتانياهو أو الجيش. الضغط العسكري لن يحضرهم. ليس لدينا حق وجود كمجتمع إلا إذا لم يطلق سراحهم".

Haim Goldberg/Flash90

كما ذكر ، بدأت الاحتجاجات بعد أن نشر حماس مقطع فيديو للرهينة هيرش غولدبرج-بولين ، البالغ من العمر 23 سنة ، الذي تم اختطافه من الحفلة في رعيم في السابع من أكتوبر. في الفيديو ، الذي ليس واضحًا متى تم تصويره ، يظهر هيرش بيد مقطوعة. خلال الفيديو ، الذي كان على ما يبدو مؤثرًا وتم تصويره بواسطة حماس ، طلب ألا يُنسى وأن يتم تحريره من الأسر.

في السابع من أكتوبر، تم نشر فيديو لـ هيرش ومختطفين آخرين تم وضعهم على سيارة تندر لحماس. بالفعل، في هذا الفيديو، كانت بإلإمكان رؤية إصابة هيرش في يده. منذ نشر هذا الفيديو ونشر صورة له مصابًا في سيارة التندر، لم تصل أي علامة حياة من غولدبيرغ، حتى اليوم.