الإعجاب بابن لادن والظواهري: معلومات جديدة عن مخطط الهجوم على القنصلية الاسرائيلية في نيويورك

بحسب الوثائق المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية، يواجه الطالب المصري عبد الله عز الدين طه محمد حسن، أحد سكان تشيرش فولز بولاية فيرجينيا،(كان من المقرر ترحيله بالتخطيط هجوم في القنصلية الإسرائيلية في مدينة نيويورك) سلسلة من التهم الفيدرالية تشمل نشر معلومات عن المتفجرات ووسائل الدمار وأسلحة الدمار الشامل، فضلاً عن نية القتل. الأشخاص المحميين بموجب القانون الدولي.

وتم الكشف - أن الجاني (عبد الله عز الدين طه محمد حسن) من سكان ولاية فرجينيا، كان يقيم بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه قام بنشر محتوى خاص بالمنظمات العدائية على شبكات التواصل الاجتماعي وبحسب التهمة، فقد اتصل بمخبر من مكتب التحقيقات الفيدرالي - وأرسل له معلومات عن المبنى في نيويورك، بالإضافة إلى دليل لصنع قنبلة.

بعد أن ألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يوم الثلاثاء المنصرم القبض على طالب مصري بجامعة جورج ماسون بولاية فيرجينيا، للاشتباه في تخطيطه لهجوم جماعي على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك – تم اليوم (الجمعة) الكشف عن تفاصيل جديدة حول هوية المهاجم.

ووفقًا لإفادة خطية مقدمة إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في فرجينيا، فإن المتهم، الذي يعيش في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني ويجري حاليًا ترحيله، اتصل بمخبر سري من مكتب التحقيقات الفيدرالي ادعى أنه متطرف مسلم.

بدأ المخبر بالتواصل مع حسن، وعلى مدار عدة أيام في منتصف نوفمبر، أرسل له حسن معلومات عن القنصلية الإسرائيلية في نيويورك، بما في ذلك عنوان القنصلية، وتعليمات صنع القنابل، بالإضافة إلى روابط لشراء خراطيش وجهاز. بندقية - كل ذلك بهدف تنفيذ هجوم.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الإفادة الخطية، نشر المتهم منشورات في الماضي أشاد فيها بقادة تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، وأدار عدة حسابات مؤيدة لـ"داعش" والقاعدة، والتي شجعت العنف ضد اليهود.

يستمر التحقيق، ويشير المدعون الفيدراليون إلى أنه في حالة إدانته، سيواجه حسن اتهامات خطيرة قد تؤدي إلى فترات سجن طويلة.

وكانت رابطة مكافحة التشهير، قد دعت، الجمعة المنصرم، الحكومة الإسرائيلية إلى إعادة النظر في تسمية النائبة عن حزب الليكود ماي جولان قنصلًا عامًا في نيويورك بسبب "تعليقاتها العنصرية".

وقالت رابطة مكافحة التشهير في بيان لصحيفة The Algemeiner إنها لا تعتبر الوزيرة بدون حقيبة التي أدلت في السابق ببعض التعليقات المثيرة للجدل حول طالبي اللجوء من إفريقيا "مناسبًة للعمل كدبلوماسية".

جاء في بيان الرابطة: "تصريحات الوزيرة مي جولان العنصرية بشأن طالبي اللجوء الأفارقة في إسرائيل وآخرين مزعجة بشكل لا يصدق وتثير مخاوف عميقة بشأن لياقتها للعمل كدبلوماسية في أي مكان، ناهيك عن مدينة متنوعة وحيوية مثل نيويورك". وأضاف "نأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر في ترشيحها المحتمل".

في وقت سابق من يوم أول أمس الخميس، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا عن قلقها إزاء تصريحات جولان القديمة، بما في ذلك وصف نفسها بأنها "عنصرية فخورة".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل في إفادة صحفية "سندين مثل هذا النوع من الخطاب ونعتقد أن مثل هذا النوع من اللغة ضار بشكل خاص عندما يتم تضخيمه في المناصب القيادية".