عباس يتلقى دعوة أردنية للمشاركة في مؤتمر حول حماية المدنيين زمن الحرب

تلقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الخميس، دعوة رسمية من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للمشاركة في مؤتمر دولي رفيع المستوى بعنوان "صون الإنسانية في الحرب"، من المقرر عقده في الأردن خلال ديسمبر المقبل.

وجاءت الدعوة خلال لقاء عباس بسفير الأردن لدى فلسطين عصام البدور، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله. ورحب الرئيس الفلسطيني بالدعوة، معرباً عن حرصه على تلبيتها، ومحملاً السفير تحياته إلى الملك عبد الله الثاني.

وأشاد عباس بما وصفها بالمواقف الأردنية الثابتة في دعم حقوق الفلسطينيين، والجهود التي تبذلها المملكة دعماً للقضية الفلسطينية.

مؤتمر بمشاركة دولية

وتنظم الأردن المؤتمر بالتعاون مع البرازيل والصين وروسيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا، وهي الدول المؤسسة للمبادرة العالمية لتعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وبالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الالتزام السياسي من جانب الدول والحكومات بقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني، في ظل تصاعد النزاعات المسلحة وما تسببه من خسائر بشرية ومعاناة واسعة للمدنيين.