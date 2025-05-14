زيارة ترامب للشرق الأوسط: جوجل تدخل الصورة أيضاً

بعد يوم حافل بالمناقشات وتوقيع الاتفاقيات في العاصمة السعودية الرياض بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس دونالد ترامب، تنطلق اليوم (الأربعاء) قمة بين دول الخليج والولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس الأميركي هناك مع زعماء وممثلي ست دول، من بينها الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت، أعضاء مجلس التعاون الخليجي. ويصل بعد ذلك إلى قطر، المحطة الثانية في جولته الرسمية الأولى في المنطقة.

وتأتي هذه الاجتماعات في أعقاب يوم حافل بالاتفاقيات التجارية بقيمة مليارات الدولارات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث وقعت الدولتان سلسلة من الصفقات في مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي والأسلحة والتكنولوجيا. في هذه الأثناء، أعلن الجانب الأمريكي أن شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك جوجل، سوف تستثمر في البلدين. يذكر أن ترامب وصل إلى مطار الرياض برفقة وفد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين، وكان في استقباله ولي العهد السعودي في زيارة للبلاد تستمر يومين. وفي وقت لاحق، كما ذكرنا، ذهب إلى قطر والإمارات العربية المتحدة.

وكان برفقة ترامب أيضًا عدد من كبار الرؤساء التنفيذيين لشركات أمريكية كبرى في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والطاقة وغيرها من المجالات، الذين شاركوا في المنتدى التجاري السعودي الأمريكي. ووصف الرئيس الأميركي هذه الزيارة بأنها "تاريخية"، وهي أول زيارة خارجية له في ولايته الثانية كرئيس.

AP Photo/Alex Brandon

وأفادت وكالة رويترز أمس أنه من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة عن استثمارات محتملة بقيمة تريليون دولار. وأشارت الوكالة إلى أن السعودية تعهدت في السابق باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار، لكن ترامب قال إنه سيسعى لزيادة المبلغ. وقالت مصادر لرويترز إن الأطراف تجنبت مناقشة قضية التطبيع مع إسرائيل. في هذه الأثناء، ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية أن من المتوقع أن يلتقي ترامب مع الرئيس السوري أحمد الشرع.