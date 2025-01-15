في أعقاب تقدم المفاوضات: وزير الخارجية الإسرائيلي يقطع زيارته الدبلوماسية في أوروبا

في أعقاب تقدم المفاوضات بشأن صفقة لإطلاق سراح المخطوفين، ألغى وزير الخارجية غدعون ساعر استمرار زيارته الدبلوماسية التي كانت مقررة غدا (الخميس) إلى المجر. ومن المقرر أن يعود ساعر إلى إسرائيل الليلة للمشاركة في المناقشات والتصويت المتوقع في الكبنيت بشأن هذه المسألة.

ويختتم ساعر الليلة زيارة دبلوماسية إلى إيطاليا، التقى خلالها، مع نظيره أنطونيو تاجاني، ووزير البنية التحتية والنقل ماتيو سالفيني، ووزير العدل كارلو نورديو. كما التقى ساعر برئيس البرلمان لورينزو فونتانا وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الإيطالية الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك لقاء مع العشرات من المؤثرين وقادة الرأي لصالح إسرائيل في إيطاليا ومقابلات مع وسائل الإعلام المحلية.

والتقى ساعر في القدس في وقت سابق من هذا الأسبوع مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي يزور البلاد حاليا. وناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية، بما في ذلك إيران وسوريا ولبنان. وقال ساعر: "إن الحكومة الإسرائيلية مهتمة بالتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المخطوفين، وهي تعمل على تحقيق ذلك. والسؤال الوحيد هو ما إذا كانت حماس مستعدة للتوصل إلى صفقة".