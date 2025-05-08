تقرير مفاجئ: ترامب سحب الطلب من السعودية التطبيع مع إسرائيل - مقابل الطاقة النووية المدنية

ذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يشترط إجراء محادثات نووية مدنية مع السعودية بالتطبيع مع إسرائيل. ومن المتوقع أيضا أن يوقع ترامب صفقة أسلحة بقيمة مليارات الدولارات مع السعوديين.

وهذا خبر مثير للقلق بالنسبة لإسرائيل، حيث أن إدارة جو بايدن، سلف ترامب في المنصب، كانت دائمًا تشترط التطبيع مع إسرائيل لتحقيق كلا الأمرين. والآن يعرض ترامب عرضين هامين كان من المفترض أن تقنعا السعوديين بالتحرك نحو التطبيع. ولنتذكر أن ترامب من المنتظر أن يقوم الأسبوع المقبل بزيارة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل وافقت في السابق على إنشاء منشأة نووية مدنية في المملكة العربية السعودية، ولكنها قدمت كل أنواع التحفظات والخطوط الحمراء. وتشاورت إدارة بايدن مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ويائير لابيد بشأن قضية تلك الخطوط الحمراء. والسؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كانت إدارة ترامب قد تشاورت على الأقل مع إسرائيل بشأن هذه القضية، أم أنها ستتصرف بحرية.