أردوغان يجدد دعمه لحركة حماس في غزة "حتى العودة إلى الحياة الطبيعية"

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على دعم بلاده لحركة حماس، قائلاً: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لدعم حماس. وسيتمكن شعب غزة أخيراً من التنفس"، وأضاف أن "إسرائيل لا تستطيع أن تهز عزيمة وإصرار وشجاعة المقاومة والشعب الفلسطيني رغم المجازر المتواصلة"، جاء ذلك في كلمة بفعالية لحزبه "العدالة والتنمية" بولاية أضنة جنوبي البلاد.

ورحب الرئيس التركي باتفاق وقف إطلاق النار، متعهدا بأن بلاده "ستواصل الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة حتى عودته إلى الحياة الطبيعية".

وتعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال أردوغان: "لم تتمكن إسرائيل من كسر إرادة المقاومة لدى أشقائنا في غزة رغم الإبادة والمجازر على مدار 467 يوما".وأضاف: "باسم بلادي وأبناء شعبي وباسم حزبنا العدالة والتنمية أحيي مجددا أشقاءنا الغزيين".

ولفت إلى أن لدى إسرائيل وخاصة حكومة نتنياهو سجل حافل في انتهاكات وقف إطلاق النار، وتابع: "لكن ينبغي عدم السماح بذلك هذه المرة". وأشار أردوغان إلى أن تركيا ستواصل نضالها بشكل متزايد لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية (بحق الفلسطينيين) واحدا تلو الآخر.