إيران تتوعد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: "عندما تنتهي الحرب، سنصفّي حساباتنا مع غروسي"

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ردّ وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشدة على تهديدات رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني ضد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، وكان لاريجاني قد كتب على صفحته في منصة"إكس"،"عندما تنتهي الحرب، سنصفّي حساباتنا مع غروسي"، في إشارة إلى رئيس الوكالة الأممية المسؤولة عن مراقبة البرنامج النووي الإيراني.

وقال ساعر على حسابه على منصة"إكس"، "لكان الأمر لا يُصدّق لو لم يكن الأمر يتعلق بإيران. الآن يهددون رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية علنًا. دولة مافيا".

يأتي هذا التصعيد اللفظي في الوقت الذي أكدت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية الإيرانية في أعقاب الضربات الإسرائيلية. وكان رافائيل غروسي قد صرّح بشكل لافت أن محطة نطنز التجريبية للتخصيب قد دُمرت وأن مواقع أخرى في فوردو وأصفهان قد قُصفت.