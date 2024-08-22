بايع داعش واستهلك محتوى قاسٍ عبر الانترنت: لائحة اتهام خطيرة ضد طبيب في مستشفى سوروكا جنوب إسرائيل

سمح بالنشر اليوم باعتقال محمد عزام (34 عاما)، الطبيب المختص في مستشفى سوروكا في بئر السبع، لكونه عضوا في تنظيم داعش المتطرف واستهلاك محتوى خطير على شبكة الإنترنت. وقدمت لائحة اتهام في حقة في 8 أغسطس/آب.

واعتقل عزام، وهو مواطن عربي من سكان بئر السبع، قبل نحو شهر، ضمن عملية مشتركة بين جهاز الأمن العام والشرطة، للاشتباه في قيامه بنشاط أمني مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. وفي إطار التحقيق معه من قبل الشاباك والوحدة المركزية لمنطقة النقب في المنطقة الجنوبية للشرطة، تبين أنه انضم إلى تنظيم داعش كعضو، وأدى قسم الولاء للتنظيم، بالإضافة إلى الاستهلاك المكثف للمحتوى الخطير المرتبط به، لفترة زمنية طويلة.

Moshe Shai/FLASH90

وبحسب لائحة الاتهام، التي قدمها مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية، فمنذ عام 2014 حتى وقت اعتقاله، كان المتهم مهتما بأنشطة تنظيم الدولة الإسلامية وشاهد بشكل متكرر المحتوى المتعلق بأنشطة التنظيم في مختلف الساحات، وفي جميع أنحاء العالم. تم العثور على العديد من محتويات وسائل التواصل الاجتماعي على الجهاز المحمول للمتهم، بما في ذلك نفقات الإعدام وقطع الرؤوس والجثث المشوهة، بالإضافة إلى ملف يسمى "كتب المتفجرات" وملف آخر يسمى "تحضير السموم" به ملفات مثل "مادة الريسين" و"سم اللحوم الفاسدة" وغيرها.

وبعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر وعلى خلفية الحرب، قرر المتهم الانضمام إلى التنظيم المتطرف. وفي هذا الإطار، أقسم المتهم يمين الولاء لخليفة التنظيم الجديد أبو حفيظ الهاشمي القرشي. وفي الوقت نفسه، أرسل المتهم لأصدقائه توثيق عن أهوال القتل، حيث كانت نبرة مراسلاته هي نبرة الضحك والفرح لاستهداف دولة إسرائيل.

بناء على طلب النيابة تم إيقاف عزام حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقه. وجاء في طلب الاعتقال أن سلوكه يشير إلى أنه يشكل خطرا على الجمهور، وبالتأكيد في منصبه كطبيب في المستشفى. ومن بين أمور أخرى، لوحظ أنه في 11 كانون الأول /ديسمبر، عندما وصل جنود الجيش الإسرائيلي الجرحى إلى المستشفى، تحدث مع صديقه عبر تطبيق الواتساب، وفي هذا السياق، أكد لصديقه أن الطائرات التي تقل الجنود الجرحى تصل إلى المستشفى وقدم تفاصيل أنواع إصابات الجنود. وأشار عزام إلى حالة محددة لإصابة جندي، وبعد أن كتب له صديقه: "الله يطفئ نوره"، رد "هههه آمين".