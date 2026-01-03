حضرموت: انسحاب قوات الانتقالي من مطار الريان وتأمين المرافق الحيوية

أعلن محافظ حضرموت والقائد العام لقوات درع الوطن، سالم الخنبشي، اليوم السبت، نجاح عملية تأمين المعسكرات في مديريات وادي وصحراء حضرموت، واستكمال انتشار القوات في جميع المواقع الحيوية، بما في ذلك تأمين مطار سيئون الدولي والمرافق السيادية والخدمية بشكل كامل.وأكد المحافظ أن السلطة المحلية شرعت فعليًا في تنفيذ خطة شاملة لتطبيع الأوضاع، بما يضمن استمرارية الخدمات والحياة العامة في المحافظة.

وأوضح الخنبشي أن قوات درع الوطن بدأت تحركاتها باتجاه ساحل حضرموت لتنفيذ مهامها الوطنية في بسط الأمن وحماية المرافق الحيوية والسيادية، إلى جانب الممتلكات العامة والخاصة. كما جدد دعوته لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية، ورجال الدين، واللجان المجتمعية، والشخصيات الاجتماعية في مدينة المكلا، إلى الاضطلاع بدورهم في توعية المواطنين وحماية المؤسسات والممتلكات.

وشهدت حضرموت خلال الساعات الماضية تطورات متسارعة، إذ طالب المحافظ الخنبشي قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بإخلاء مطار الريان في مدينة المكلا فورًا، ملوحًا بطلب تدخل التحالف لاستهدافه في حال عدم الامتثال. ولاحقًا أعلن أن قوات العمالقة أخلت المطار، مثمنًا هذه الخطوة التي قال إنها ساهمت في “حقن الدماء”. كما أكدت مصادر متطابقة انسحاب قوات تابعة للمجلس الانتقالي من المطار عقب تلك التهديدات.

وفي السياق ذاته، أعلنت قوات قبلية موالية للحكومة في محافظة حضرموت تأمين القصر الرئاسي في مدينة سيئون، إحدى أهم وأكبر مدن المحافظة. وقالت قوات حماية حضرموت التابعة لحلف قبائل حضرموت، في بيان مصور، إنها قامت بتأمين القصر الرئاسي للحفاظ عليه من أي أعمال نهب، مشيرة إلى إبلاغ إدارة أمن وادي وصحراء حضرموت بتوليها حمايته إلى حين تسليمه لقوات درع الوطن.

ويُعد القصر الرئاسي من أبرز المواقع السيادية ذات الرمزية الكبيرة في حضرموت، ويأتي هذا التطور بعد يوم من اندلاع مواجهات عسكرية، الجمعة، بين القوات الحكومية وعناصر المجلس الانتقالي الجنوبي، تزامنًا مع إسناد جوي قدمه تحالف دعم الشرعية للقوات الحكومية.