تقرير: غارات أميركية بريطانية على مواقع للحوثيين في عدة مدن يمنية

أكدت وسائل إعلام حوثية وقوع قصف أميركي بريطاني استهدف بأربع غارات منطقة الصيانة (معسكر) بمديرية الثورة، شمال صنعاء، مساء اليوم الجمعة، بالتزامن مع غارات مماثلة استهدفت محافظتي الحديدة الساحلية وذمار جنوب صنعاء.ولم تذكر وسائل الإعلام الحوثية مزيداً من التفاصيل حول هذه الغارات.

وأفاد سكان محليون بسماع دوي أربعة انفجارات عنيفة ومتتالية سمعت في أرجاء صنعاء جراء غارات جوية.، وأشارت وسائل إعلام يمنية إلى أن "7 غارات استهدفت مطار الحديدة ومنطقة الكثيب (معسكر للقوات البحرية الحوثية) في المحافظة الساحلية غربي اليمن، والتي سبق أن استهدفتها غارات إسرائيلية في يوليو الماضي وفي سبتمبر/ايلول المنصرم"

وبحسب وسائل الإعلام الحوثية، فإن غارة أخرى استهدفت مدينة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وفي السياق أعلنت جماعة الحوثي، أمس الخميس، أ"ن طيران التحالف الأميركي البريطاني شن غارتين على مدينة الحديدة غربي اليمن"، كما أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أن "إسرائيل والولايات المتحدة نفذتا 39 غارة على مواقع للجماعة هذا الأسبوع"