نتنياهو يتصدى لتصريح بن غفير حول الأقصى: "الوضع الراهن في جبل الهيكل لم يتغير ولن يتغير"

"نقول لحماس: القدس لنا وجبل الهيكل لنا. هذا الشعب قوي ونحن نعلم أننا نريد النصر. لتحقيق النصر، نحتاج إلى دخول غزة بأكملها حتى النصر، نحتاج إلى اكتساح الشمال والقتال و تدمير حزب الله"

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الوزير ايتمار بن غفير يتحدث في مسيرة الأعلام السنوية في "يوم القدس" 24/5/6
الوزير ايتمار بن غفير يتحدث في مسيرة الأعلام السنوية في "يوم القدس" 24/5/6Jonathan Zindel Flash 90

قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مساء اليوم (الأربعاء)، متأثرا بمشاهد المد البشري الهائل لمسيرة القدس ذات الطابع المتدين المتشدد إن "اليهود صلوا اليوم في جبل الهيكل (حرم الأقصى) بحرية، فهو لنا". ردا على ذلك، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بيانا رسميا أوضح فيه أن "الوضع الراهن في جبل الهيكل لم يتغير ولن يتغير".

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ووفقا للنشر في وسائل إعلام عبرية، ظهرت تسجيلات مصورة تظهر رواد المسيرة يدخولن الحرم القدسي ويلوحون بالأعلام الإسرائيلية وينشدون النشيد الوطني الإسرائيلي "هتكفا". إذا صلى اليهود هناك بالفعل، فهذا انتهاك للوضع الراهن في الحرم القدسي الذي يسمح بموجبه لليهود بدخوله دون ترديد الصلوات.

وأضاف الوزير بن غفير: "نقول لحماس: القدس لنا وجبل الهيكل لنا. هذا الشعب قوي ونحن نعلم أننا نريد النصر. لتحقيق النصر، نحتاج إلى دخول غزة بأكملها حتى النصر، نحتاج إلى اكتساح الشمال والقتال و تدمير حزب الله." واستنتج يقول: "من يسيطر على جبل الهيكل والقدس هو المنتصر".

Chaim Goldberg/Flash90
رجال يحملون أعلامًا إسرائيلية وهم يرقصون عند باب العامود في البلدة القديمة بالقدس، خلال مسيرة العلم ليوم القدس، 5 يونيو، 2024.Chaim Goldberg/Flash90

وواصل بن غفير حديثه: "يمكننا أن نفعل ذلك، الأمر في أيدينا. لا توجد دولة في العالم تقدم مساعدات إنسانية لمن يحاربونها. ومن أجل شرف القدس وشعب إسرائيل علينا أن نقول: لا وقود (لغزة)! نحن نريد النصر!".

وبدوره أشاد وزير المالية بتسالئيل سموتريتش الذي شارك بالمسيرة كالمتوقع بالقرارات التي اتخذتها اليوم الحكومة بهدف تعزيز القدس (وقف عمل الأونروا في القدس الشرقية بالتوازي مع إيجاد بديل وتشجيع هجرة الشباب إلى المدينة). 

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وأشار إلى الحادث الخطير الذي أسفر عن سقوط ضحايا في حرفيش شمال إسرائيل جراء هجوم مدمج لحزب الله بالصواريخ والمسيرات. وقال: "أريد أن أتوجه باسمكم من هنا إلى رئيس الوزراء - سيدي، أعط الأمر، اذهب للحرب ضد حزب الله، ودمر! انقل الشريط الأمني من الجليل إلى جنوب لبنان، ودع مقاتلينا الأبطال يستعيدون الشرف الوطني والفخر والأمن. "

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