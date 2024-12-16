قوات برية إسرائيلية تبدأ بتدمير مواقع وأصول عسكرية للجيش السوري جنوب سوريا

ليس فقط من الجو: قوات برية إسرائيلية منتشرة في جنوب سوريا تقوم بتدمير أصول للجيش السوري، ووفقا لما أفاد به المراسل العسكري في قناتنا العبرية يينون شالوم ييتاح فإن الحديث يدور عن بنية تحتية عسكرية عثر عليها في المنطقة وتابعة للجيش السوري ووفقا لمسؤولين أمنيين إسرائيليين- إنها تهدد أمن البلاد.

وعلم أن النشاط "الذي تم تنفيذه صادرت عليه المستويات المطلوبة على ضوء المهمة الحساسة. هذا النشاط أجري بالاستعانة بكتائب المدرعات المنتشرة في المنطقة ومقاتلي المشاة".

كما أن الجيش الإسرائيلي أكد هذه التفاصيل.

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