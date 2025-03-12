هل هذا هو ثمن رفض مصر خطة ترامب لتهجير الغزيين؟||تقرير: واشنطن تخفض مساعداتها العسكرية لمصر

أفادت صحيفة العربي الجديد القطرية، نقلا مصادر دبلوماسية مصرية أن الولايات المتحدة أبلغت القاهرة بقرار خفض المساعدات العسكرية لمصر، وهو القرار الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في العام المقبل. وبحسب دبلوماسي مصري في واشنطن، أبلغت إدارة ترامب القاهرة مؤخرًا بقرارها، لكنها لم تحدد بدقة حجم التخفيض، الذي من المتوقع أن يتم تحديده لاحقًا بعد مشاورات في هيئات الإدارة الأمريكية.

وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة تقدم لمصر مساعدات سنوية تقدر بنحو 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار مخصصة للمساعدات العسكرية، والباقي موجه للمساعدات الاقتصادية، بما في ذلك الحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية. وتربط الحكومة الأمريكية جزء من هذه المساعدات، والذي يقدر بنحو 300 مليون دولار، لامتثال القاهرة لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وهي قضية كانت سببا للخلافات بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن وفداً مصرياً غير رسمي زار واشنطن مؤخراً لبحث تداعيات القرار الأمريكي ومحاولة توضيح موقف المؤسسة العسكرية المصرية، وضم هذا الوفد الأمين العام السابق للجامعة العربية ووزير الخارجية المصري السابق ووزير الصناعة المصري السابق وشخصيات أخرى. وأكد المسؤولون المصريون خلال اللقاءات أن الرؤية العسكرية المصرية ترتكز بشكل أساسي على الحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وأفيد أن المسؤولين"وحذروا من خطورة وعواقب كافة المخططات الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين ونقلهم إلى مصر أو الأردن، لأن ذلك من شأنه أن يهدد استقرار أنظمة الحكم في مصر والاردن".

وأشار مسؤول مصري آخر إلى التحرك الأمريكي لخفض المساعدات باعتباره انتهاكا لمذكرة التفاهم المصرية الأمريكية التي وقعها الرئيسان أنور السادات وجيمي كارتر عام 1980. تشكل مذكرة التفاهم الأساس القانوني للمساعدات وهي في الواقع جزء من التفاهمات التي جاءت بعد اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر في العام الذي سبقه. وبحسب المصدر، جرت مؤخراً مباحثات بين مسؤولين مصريين وأميركيين بشأن الوضع في قطاع غزة.

وقالت مصادر مصرية للصحيفة القطرية، إن البنتاغون زاد الضغوط على مصر، في محاولة لإقناعها بتغيير موقفها بشأن رفض التعاون مع الخطة الأمريكية لتهجير الفلسطينيين. وزعمت المصادر أن ضغوط البنتاغون على المؤسسة المصرية تتزايد.

ووفقا للمصادر المصرية، فإن مسؤولين أمريكيين كبار ألمحوا مؤخرا لقادة الجيش المصري إلى أنهم قد يعطلون ويشوشون المساعدات العسكرية لمصر، بما في ذلك توريد قطع الغيار للأسلحة المختلفة، إضافة الى منع إجراءات الصيانة - إذا استمرت مصر في رفض الخطة الأمريكية.