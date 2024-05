بايدن: "أحث حماس على قبول العرض الإسرائيلي، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له حول الشرق الأوسط، مساء اليوم الجمعة، إن"إسرائيل تقدمت بخارطة طريق من أجل وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن وأبلغت حماس بهذا المقترح"وتابع"إسرائيل تعرض سحب كافة قواتها من غزة لمدة ستة أسابيع"وأضاف "الاتفاق بين إسرائيل وحماس يتضمن وقف إطلاق النار لستة أسابيع وسحب القوات من جميع أحياء قطاع غزة"وقال"أحث حماس على قبول العرض الإسرائيلي، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

