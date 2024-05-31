بايدن: "أحث حماس على قبول العرض الإسرائيلي، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب"

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له حول الشرق الأوسط، مساء اليوم الجمعة، إن"إسرائيل تقدمت بخارطة طريق من أجل وقف إطلاق نار مستدام وإطلاق سراح الرهائن وأبلغت حماس بهذا المقترح"وتابع"إسرائيل تعرض سحب كافة قواتها من غزة لمدة ستة أسابيع"وأضاف "الاتفاق بين إسرائيل وحماس يتضمن وقف إطلاق النار لستة أسابيع وسحب القوات من جميع أحياء قطاع غزة"وقال"أحث حماس على قبول العرض الإسرائيلي، لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب".

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وتابع بايدن"يتضمن المقترح الإٍسرائيلي نقل إلى قطر وحماس"مؤكدا على أنه "ستحرص على حفظ حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكشف بايدن عن أن "المقترح الجديد يتكون من ثلاث مراح، المرحلة الأولى تتضمن وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع، وإطلاق سراح رهائن وعودة سكان شمال القطاع إلى مناطقهم" وتابع"في المرحلة الثانية من المقترح سيتم فيها تبادل كافة الأحياء من المحتجزين بما في ذلك الجنود الإسرائيليين" وأضاف"أما المرحلة الثالثة من مقترح وقف إطلاق النار تشمل إعادة إعمار قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "نهج شامل كهذا سيؤدي إلى إسرائيل أكثر أمنا".

وحث بايدن القيادة الإسرائيلية على الوقوف وراء المقترح الجديد بشأن وقف إطلاق النار، مشددا على أن "سعي إسرائيل إلى ما يعرف بالانتصار الشامل لن يعيد الرهائن إلى منازلهم".

وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار سيخلق مستقبلا مختلفا للشعب الفلسطيني قائم على تحديد المصير والاستقرار، كما أكد أن الولايات المتحدة ستضمن دائما قدرة إسرائيل للدفاع عن نفسها.

وقال بايدن"أعلم أن البعض في إسرائيل لن يوافقوا على هذه الخطة ومنهم أعضاء في الحكومة" وأضاف"أطالب الإسرائيليين بالتروي والتفكير فيما سيحدث لو خسرنا هذه الفرصة" وتابع"هناك مخاطر بزيادة عزلة إسرائيل في العالم"