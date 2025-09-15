قمة الدوحة تدعو الى "تفعيل آليات الدفاع المشترك وقدرات الردع"
ترامب: "على إسرائيل توخي الحذر عند مهاجمة الناس" • بعد الهجوم، نصّ مشروع قرار قمة الدوحة على أن "أي عمل عدائي من جانب إسرائيل سيهدد جهود تطبيع العلاقات" •تحديثات اليوم 710 للحرب
افتتحت القمة في الدوحة اليوم (الاثنين) بمشاركة عدد كبير من القادة، حيث تناقش قمة العالم العربي-الإسلامي الردود الممكنة ضد إسرائيل. وأعلن أمير قطر: "نحن مصممون على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتنا ومواجهة العدوان الإسرائيلي".
وأكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عُقدت في الدوحة على ضرورة اتخاذ ما يلزم لتفعيل آليات الدفاع المشترك، وتعزيز قدرات الردع الخليجية، فضلاً عن توجيه مجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في الدوحة.وشدد مشروع بيان القمة الخليجية على إدانة "الانتهاك الإسرائيلي الصارخ لسيادة قطر"، كما دعا جميع الدول والمنظمات "لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر، والتضامن كذلك مع قطر في إجراءاتها كافة".حيث استضافت قطر اليوم قمة عربية في أعقاب الهجوم الذي شنته إسرائيل ضد قيادة حماس في قطر.
العاهل الأردني: لا بد أن تحرج قمتنا بقرارات لمواجهة هذا الخطر ووقف الحرب ومنع تهجير الشعب الفلسطيني
السوداني: إن استمرار سياسات إسرائيل دون رادع سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار ولن يحقق الأمن لأي طرف
الأمين العام لجامعة الدول العربية: العدوان على سيادة قطر تجاوز كل مبدأ حضاري وإنساني
وزير الخارجية الجزائري: الجزائر مستعدة لتقديم كل الدعم لقطر لاتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمنها.
وزير خارجية بنغلاديش: نندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم وغير المبرر على قطر
وزير خارجية أذربيجان: نطالب باحترام ميثاق الأمم المتحدة ونعرب عن دعمنا الكامل لدولة قطر
وزير خارجية تركمانستان: الاعتداء على دولة قطر يمثل انتهاكا سافرا للقانون الدولي
نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع العُماني: الهجوم الغادر على قطر يكشف خطورة المرحلة التي نمر بها
رئيس برلمان كازاخستان : العدوان الإسرائيلي على قطر يتناقض مع القانون الدولي
رئيس وزراء باكستان: نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر والهجوم عليها يظهر طموحات الهيمنة الإسرائيلية
بيان قمة الدوحة يرحب باعتماد الأمم المتحدة إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين
بيان قمة الدوحة: تنسيق الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
بيان قمة الدوحة: دعوة جميع الدول إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل
بيان قمة الدوحة: ضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي لوضع حد لاعتداءات إسرائيل
بيان قمة الدوحة: ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد بالمنطقة
أبو الغيط: القوانين الدولية تمنع استهداف الوسطاء والمفاوضين
أبو الغيط: رسالة القمة للمجتمع الدولي بالكف عن الصمت أمام جرائم إسرائيل
ملك الأردن: المجتمع الدولي سمح لإسرائيل بأن تكون فوق القانون
السوداني: على المنظمات الدولية والدول الكبرى أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية
الرئيس الطاجكستاني: العدوان الإسرائيلي على الدوحة انتهاك صارخ للقانون الدولي