افتتحت القمة في الدوحة اليوم (الاثنين) بمشاركة عدد كبير من القادة، حيث تناقش قمة العالم العربي-الإسلامي الردود الممكنة ضد إسرائيل. وأعلن أمير قطر: "نحن مصممون على فعل كل ما يلزم للحفاظ على سيادتنا ومواجهة العدوان الإسرائيلي".

وأكد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة التي عُقدت في الدوحة على ضرورة اتخاذ ما يلزم لتفعيل آليات الدفاع المشترك، وتعزيز قدرات الردع الخليجية، فضلاً عن توجيه مجلس الدفاع المشترك بعقد اجتماع عاجل في الدوحة.وشدد مشروع بيان القمة الخليجية على إدانة "الانتهاك الإسرائيلي الصارخ لسيادة قطر"، كما دعا جميع الدول والمنظمات "لإدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر، والتضامن كذلك مع قطر في إجراءاتها كافة".حيث استضافت قطر اليوم قمة عربية في أعقاب الهجوم الذي شنته إسرائيل ضد قيادة حماس في قطر.