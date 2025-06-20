إسرائيل: وفاة مواطن من كرميئيل بسكتة قلبية أثناء توجهه إلى الملجأ العام خلال هجوم صاروخي إيراني

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أعلنت بلدية كرميئيل مساء، اليوم الجمعة،عن وفاة يلينا زادوفسكي، 51 عامًا، من سكان المدينة، إثر سكتة قلبية قرب مدخل الملجأ العام في المدينة، خلال القصف الصاروخي الكثيف ظهرًا، اليومن الجمعة، والتقى رئيس البلدية، موشيه كونينسكي، بعائلتها برفقة فريق إدارة الرفاه في البلدية. وأشارت البلدية إلى أن العائلة تتلقى حاليًا، وستواصل، مساندة من متخصصين. وطلب أفراد العائلة الامتناع عن التحدث إلى وسائل الإعلام في هذه المرحلة.

أُطلق القصف الإيراني، الذي تضمن 23 صاروخًا، على مناطق مختلفة من البلاد ظهرًا، وأدى إلى إصابة 21 شخصًا، ثلاثة منهم في حالة خطيرة.