الولايات المتحدة تنوي فرض عقوبات على موقع استيطاني في الضفة الغربية بسبب السلوك العنيف لمستوطنين متطرفين – تقرير

من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على موقعين استيطانيين إسرائيليين في الضفة الغربية وثلاثة مستوطنين يعتبرون “متطرفين”، في خضم الحرب المستعرة بين إسرائيل وحماس منذ 160 يوما، بحسب تقرير نشره موقع أكسيوس الأربعاء.

ونقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين لم يذكر أسماءهم، أن هذه البؤر الاستيطانية استخدمت كقواعد من قبل المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين لشن هجمات على الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يتم تفعيل العقوبات يوم الخميس، وهو ما يمثل توسيعًا في نطاق العقوبات الأمريكية على عنف المستوطنين، حيث أن هذه هي العقوبات الأولى ضد كيان وليس ضد الأفراد. وعملت هذه البؤر الاستيطانية بشكل مبدئي على تقديم الدعم اللوجستي للمستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وسيتم تجميد الحسابات المصرفية والأصول الموجودة في الولايات المتحدة للأفراد الثلاثة وبؤرتين استيطانيتين. كما سيتم منعهم من استخدام النظام المصرفي الأمريكي في المستقبل، ومن الحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتحدة.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عدد من المستوطنين الذين تعتبرهم متطرفين. وفي أعقاب ذلك، قامت بنوكهم في إسرائيل بتجميد حساباتهم لتجنب العقوبات غير المرغوب فيها في النظام المصرفي الأمريكي من قبل السلطات الأمريكية.

وفي وقت لاحق أعلنت المملكة المتحدة عن خطوات مماثلة للولايات المتحدة تمثلت بفرض عقوبات على غلاة المستوطنين.

ويأتي ذلك عقب التصعيد في لهجة خطاب إدارة بايدن ضد الحكومة اليمينية في إسرائيل، والتي تضم سياسيين متشددين ويمينيين متطرفين. كما تشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى تأجيج التوترات بين المستوطنين والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

ووقعت العديد من حوادث الهجمات الانتقامية التي شنها المستوطنون الإسرائيليون في أعقاب مقتل إسرائيلين نتيجة هجمات نفذها فلسطينيون في العام الماضي، بما في ذلك الحوادث التي وقعت في حوارة وترمسعيا أدت إلى مقتل عدد من الفلسطينيين.

ترمسعيا هي قرية ثرية نسبياً وهي موطن عدد كبير من الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الأمريكية.