مصادر أمريكية: مصر بدأت تدريب آلاف العناصر الفلسطينية للسيطرة على غزة في اليوم التالي

من قلب القاهرة، حيث تُصاغ ملامح مستقبل غزة بعد الحرب، تتحرك مصر بخطى سريعة وحاسمة، لتُدرب آلاف العناصر الفلسطينية، في خطوة يصفها مراقبون بأنها مفتاح الاستقرار أو الشرارة الأولى للفوضى.

فبحسب التقارير، بدأت بالفعل تدريبات عسكرية في الأكاديميات المصرية لعناصر تابعة للسلطة الفلسطينية، ضمن خطة لتشكيل قوة أمنية يصل عددها إلى عشرة آلاف عنصر. هذه القوة يُتوقع أن تضم أفرادًا من أجهزة الأمن الفلسطينية، بل ومن حركة فتح أيضًا، على أن يكون هدفها إعادة فرض النظام في قطاع غزة بعد وقف الحرب.

الولايات المتحدة أبدت تفاؤلًا كبيرًا، مؤكدة أن التسوية قد تلوح في الأفق قبل نهاية العام. لكن العقبة الأبرز تبقى إسرائيل، حيث يرفض رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أي عودة للسلطة الفلسطينية إلى حكم القطاع، وهنا تتصاعد الخلافات بين الموقف الإسرائيلي من جهة، والرؤية العربية التي تصر على دور أساسي للسلطة الفلسطينية من جهة أخرى.

الإمارات بدورها وضعت شرط الإصلاح السياسي للسلطة قبل المضي قدمًا، فيما تبدي دول خليجية استعدادًا للمشاركة المحدودة، بينما تتحمل مصر العبء الأكبر، ففي ظل هذا المشهد، تتعالى الأصوات العربية الرسمية لأول مرة مطالبةً حماس بإنهاء حكمها ونزع سلاحها.

غزة اليوم على مفترق طرق تاريخي، إما أن تكون السلطة الفلسطينية عنوان مرحلة ما بعد الحرب، أو أن يدخل القطاع في نفق جديد من الفوضى التي لا تُحمد عقباها