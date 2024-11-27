بعد سريان وقف إطلاق النار: حزب الله يجهز لتشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين

كشف اليوم حزب الله بعد تأكيد سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان،أن الحزب يجهز لتشييع شعبي للأمين العام حسن نصر الله.

وفي أول تعليق لحزب الله بعد الهدنة صرح نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء "المقاتلين حققوا الانتصار اليوم بعد شهرين من الجهاد المتواصل والصمود والإرادة" و"اعتبر أن إسرائيل لم تحقق أي هدف من أهدافها، وفق قوله".

كما شدد قماطي على أن حزب الله سيتابع قضية عناصر حزب الله الذين اعتقلتهم إسرائيل، وستتم متابعة قضية إعادة الإعمار.

وبخصوص تشييع حسن نصر الله، أوضح أن الحزب يجهز لتشييعه مع هاشم صفي الدين في مشهد "سيكون استفتاء شعبياً وسياسياً لتبني نهج المقاومة" وفق تعبيره.وتابع قائلا: "اليوم نحضّر لهذا التشييع الذي سيكون استثناء واضحا وقويا وشعبيا ورسميا وسياسيا".