قد يعجبك أيضًا -

نشر أول: أمر وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الشرطة الإسرائيلية ومسؤولين كباراً آخرين بمقاطعة اجتماع في ديوان رئيس الحكومة بشأن الخطة الحكومية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وذلك ما علم اليوم (الأحد) لقناة i24NEWS العبرية.

البرنامج الحكومي "549" سينتهي في السنة القادمة، وفي مقر مكافحة الجريمة في المجتمع العربي في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية استدعوا الوزارات الحكومية المعنية لجلسة انطلاق لبرنامج الخمس سنوات القادم. الجلسة ستعقد اليوم ظهراً برئاسة رئيس المقر روعي كاحلون وبمشاركة جميع الوزارات الحكومية والجهات المعنية: العدل، المالية، التربية والتعليم، الرفاه، الشاباك، سلطة الضرائب وغيرها.

لكن ممثلي وزارة الأمن القومي، الشرطة وخدمة السجون لن يشاركوا في الجلسة. علمت i24NEWS أن هذا قرار الوزير بن غفير، الذي أمر أيضًا مصلحة السجون بعدم الحضور.

في الأسبوع الماضي، نشر مراسل الجنوب لقناة i24NEWS العبرية، أرنولد نتييف، تعليمات جديدة من قائد منطقة الجنوب، اللواء حاييم بوبيليل، والتي سيتم بموجبها نشر قناصة على أسطح المباني في البلدات العربية. ووفقًا للتعليمات، سيتم تحييد أي مشتبه به يطلق النار ويعرض حياة الناس للخطر بشكل فوري.