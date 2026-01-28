منع محافظ اللاذقية المكياج في الدوائر الحكومية يثير موجة انتقادات

أصدرت محافظة اللاذقية تعميماً إدارياً موجّهاً إلى جميع المؤسسات الحكومية في المحافظة، يقضي بمنع العاملات من وضع المكياج أثناء ساعات الدوام الرسمي.

وقالت مديرية الإعلام في المحافظة إن التعميم يهدف إلى "تنظيم المظهر الوظيفي" للعاملات، موضحة أنه لا يقصد منه المساس بالحريات الشخصية.

وأثار التعميم جدلاً واسعاً بين الموظفين وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول الأساس القانوني للقرار وحدود تدخل التعاميم الإدارية في المظهر الشخصي داخل المؤسسات العامة.

المصادر المحلية أكدت أن التعميم يأتي في إطار جهود المحافظة لضبط الانضباط الوظيفي، لكنه يواجه انتقادات من بعض العاملين الذين يعتبرونه تدخلاً غير مبرر في الحريات الفردية.