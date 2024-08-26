رئيس أركان الجيش الإيراني: الانتقام ضد إسرائيل أمر لا مفر منه

تحدث رئيس أركان الجيش الإيراني محمد باقري في حفل تنصيب وزير الدفاع الجديد الجنرال السابق عزيز ناصر زاده، وقال إن "الانتقام ضد إسرائيل أمر لا مفر منه".

وعلى حد قوله فإن "إيران ستقرر كيف ومتى ستنتقم. ومحور المقاومة سينتقم لدم هنية كل حسب خطته وقدراته، وما رأيناه بالأمس هو جزء من الانتقام”.وشدد زادة أن بلاده "لن تقع في فخ الاستفزاز الإعلامي الذي يمارسه العدو"

تأتي تصريحات باقري بعد إشادة المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في وقت سابق اليوم "برد حزب الله النوعي والكبير ضد أهداف حيوية واستراتيجية" في عمق إسرائيل، وفق لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية.

من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد أمس "أن بلاده سترد لا محالة بشكل دقيق ومدروس، وشدد على أن ايران لا تخشى التصعيد لكنها لا تسعى اليه".

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر اليوم إن "التهديد بشن هجوم ضد إسرائيل من قبل ايران ووكلائها لا يزال قائما". وقال رايد للصحفيين :"سأشير الى بعض التعليقات التي أدلى بها الزعماء الإيرانيين وغيرهم، ما زلنا نقيم أن التهديد بشأن هجوم لا يزال قائما".