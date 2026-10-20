السفير الأمريكي يكشف: غارة إسرائيلية في سوريا كادت تشعل مواجهة مع تركيا

حذر السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، من أن غارة جوية إسرائيلية قرب الحدود التركية كادت تؤدي إلى تصعيد واسع، داعيًا إلى وقف العمليات الإسرائيلية في سوريا، ومشيرًا إلى احتمال تدخل واشنطن لاحتوائها. في المقابل، استبعد باراك اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة بين إسرائيل وتركيا، معتبرًا أن الطرفين لا يرغبان في الدخول في صراع من هذا النوع.

وجاءت تصريحات باراك، الذي يشغل أيضًا منصب المبعوث الأمريكي إلى سوريا والعراق ويُعد من المقربين إلى الرئيس دونالد ترامب، خلال كلمة ألقاها في منتدى الأمن العالمي في الدوحة، وفقًا لما أورده موقع "تركيا اليوم".

وقال باراك إن إسرائيل "أذكى من أن تفتح مواجهة حقيقية مع تركيا"، مضيفًا أنه لا يعتقد أن تل أبيب تسعى إلى ذلك، وأن أنقرة لا تريد بدورها الدخول في مواجهة مباشرة.

غارة إسرائيلية في سوريا أثارت مخاوف واشنطن وأنقرة

وأعرب السفير الأمريكي عن قلقه إزاء غارة إسرائيلية نُفذت في 18 أغسطس/آب على قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال سوريا، بالقرب من الحدود التركية. وبحسب التقرير، شنت إسرائيل ثماني غارات استهدفت مدرج القاعدة، ما أدى إلى أضرار في البنية التحتية من دون وقوع إصابات.

وكشف باراك أن تركيا والولايات المتحدة لم تتلقيا إخطارًا مسبقًا بالعملية الإسرائيلية، قائلًا إن أنقرة كان بإمكانها إرسال طائراتها بسرعة، الأمر الذي كان قد يضع الأطراف المعنية في "وضع مختلف تمامًا".

وأضاف أن الوقت قد حان لوقف النشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا، متسائلًا عما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة التدخل لوقفه.

وبررت إسرائيل، وفقًا للتقرير، الهجوم بأنه يهدف إلى منع تعزيز الوجود العسكري التركي في المنطقة، فيما نفت وزارة الدفاع التركية وجود قوات تركية في القاعدة المستهدفة.

باراك يشكك في جدوى التدخل العسكري في اليمن

وتطرق السفير الأمريكي إلى الحرب في اليمن، مشيرًا إلى أن واشنطن ستقدم دعمًا لوجستيًا للسعودية، لكنها لن تنخرط في عمليات برية ضد الحوثيين.

كما شكك في طبيعة الالتزامات التي تترتب على "اتفاق مكة" الدفاعي، متسائلًا عما إذا كانت تركيا ستنشر قوات برية إلى جانب السعودية لمواجهة الحوثيين، أو ستقدم طائرات مسيّرة من دون مقابل.

وحذر باراك من أن التدخل البري الأمريكي في اليمن سيكون «بلا جدوى»، داعيًا إلى البحث عن حلول إقليمية للصراعات بدلًا من الاعتماد على القوة العسكرية.

إيران وانعدام الثقة بين واشنطن والحرس الثوري

وفي ما يتعلق بإيران، اعتبر باراك أن انعدام الثقة العميق بين الولايات المتحدة والحرس الثوري الإيراني يمثل أحد جذور الأزمة، معربًا عن شكوكه بشأن فاعلية التدخل العسكري.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الحرب على إيران خطأ، قال إنه لا يعرف، لكنه أشار إلى أن تجارب الولايات المتحدة السابقة في التدخل أو محاولة تغيير الأنظمة في الشرق الأوسط انتهت، في كثير من الأحيان، إلى نتائج اعتُبرت أخطاء.

وفي الشأن السوري، أشاد باراك بالرئيس أحمد الشرع، مثنيًا على إدارته المرحلة الانتقالية وجهوده لإدماج القوات الكردية في المؤسسات الرسمية.