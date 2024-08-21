مصرع وإصابة العشرات من الحجاج الباكستانيين بحادث طرق في ايران

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، صباح اليوم (الأربعاء)، أن حافلة تقل حجاجا باكستانيين انقلبت في إيران، مما أسفر عن مقتل 28 راكبا على الأقل. وكان الحجاج في طريقهم من محافظة السند في باكستان مدينة كربلاء في العراق لإحياء ذكرى إحدى أكبر المناسبات في التقويم الشيعي.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن تحقيق أولي أجرته الشرطة أن الحادث وقع الليلة في مقاطعة يزد بوسط إيران، ونجم عن خلل في نظام الفرامل. وفي الوقت نفسه، أصيب 23 راكبا، سبعة منهم في حالة حرجة، حسبما صرح مدير إدارة الأزمات بالمنطقة للتلفزيون الرسمي.

وقال مدير إدارة الأزمات إن 11 امرأة و17 رجلا من بين القتلى في الحادث . ويشارك هذه الفترة حوالي مليوني حاج مسلم شيعي في رحلة الحج السنوية التي تمتد لمسافة حوالي 80 كيلومترًا من النجف إلى كربلاء في العراق. وتشتهر إيران بتاريخها الحافل بحوادث الطرق، حيث يموت حوالي 20 ألف شخص سنويًا بسبب الحوادث.