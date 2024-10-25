تقارير: إسرائيل عرضت على قادة حماس الخروج الآمن من غزة مقابل إطلاق سراح الرهائن

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ديفيد بارنيع، رئيس الموساد، عرض على قادة حماس الخروج الآمن إلى دولة ثالثة مقابل إطلاق سراح الرهائن، وذلك خلال اجتماع مع مسؤولين مصريين الأسبوع المنصرم. ومن جهته قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي للسياسة الخارجية أوفير فولك، "قال رئيس الوزراء نتنياهو إننا مستعدون لمنحهم ممراً آمناً إذا ألقوا أسلحتهم وأطلقوا سراح الرهائن، وفي الوقت نفسه، سيتم القبض على أي شخص يؤذي الرهائن واعتقاله". وبحسب الصحيفة، سرعان ما تم رفض الاقتراح من قبل المنظمة.

وفي السياق قال كبير مفاوضي حماس خليل الحية، بشأن وقف إطلاق النار، إن "الاقتراح أظهر استمرار إسرائيل في سوء فهم الحركة" وحذر من أنها "قد تستمر في القتال لأشهر أو حتى لسنوات"، حسبما أفاد الوسطاء.

ومع ذلك، ينبغي مناقشة هذا الاقتراح مرة أخرى الأحد الوشيك، خلال اجتماع مخطط له بين كبار المسؤولين الأمريكيين والعرب والإسرائيليين في قطر لإعادة إطلاق محادثات وقف إطلاق النار.

ومن جانبهم، يعتقد الوسطاء العرب أن الاقتراح المصري بهدنة قصيرة الأمد يمكن أن يفتح الطريق أمام اتفاق أوسع، بعد أسابيع من الجمود. ومن المتوقع أن يجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز مع نظيريه في المخابرات الإسرائيلية والمصرية، وفقا للوسطاء العرب المشاركين في جهود التفاوض.