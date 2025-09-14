ايهود اولمرت "يأسف على مقتل نجل خليل الحية وإصابة زوجته " في هجوم قطر

قد يعجبك أيضًا -

أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق إيهود أولمرت في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء السبت عن "أسفه لوفاة نجل خليل الحية همام، خلال الهجوم الإسرائيلي في قطر". مضيفا أنه: "لا ينبغي أن يكون الابن ضحية... لا ينبغي أن يكون ضحية لأي شيء، ولا ينبغي أن تكون زوجته التي أصيبت ضحية. نحن نحارب الإرهاب، وسيُعاقبون في الوقت المناسب، لكن العائلة مسألة أخرى".

كما تطرق اولمرت الى مسألة استهداف فريق التفاوض وقال :"قتل فريق التفاوض يظهر عدم رغبة في التفاوض، وعدم رغبة بإطلاق سراح المختطفين، يجب معاقبة جميع أعضاء حماس، لكن هجوم الدوحة لم يكن في المكان المناسب ولا في الوقت المناسب".

القيادي في حماس خليل الحية والذي يعتبر من الشخصيات القيادية البارزة في حماس ، كان أحد المستهدفين في الهجوم والذي استهدف الاجتماع الذي عقد في منزله في قطر، ويرأس الحية وفد التفاوض في حماس ، وأعلن بيان حماس أن الحية نجا من الهجوم، لكن لم ينشر أي تسجيل له حتى الآن، كما لم يحضر جنازة نجله همام في قطر.