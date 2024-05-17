مقتل القيادي البارز في حزب الله حسين حاضر مهدي في هجوم إسرائيلي على صيدا

قتل القيادي البارز في حزب الله، حسين حاضر مهدي، صباح اليوم (الجمعة) في هجوم للجيش الإسرائيلي في مدينة صيدا بلبنان، وفقاً لما أفادت به قناة "العربية" اللبنانية. وذكرت القناة أن الهجوم شمل خمسة مواقع في بلدتي النجيرية والعدوسية في قضاء صيدا.

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وجاء هذا الهجوم بعد أيام من تصعيد في العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل. يوم الأربعاء، شن حزب الله هجومًا باستخدام طائرات بدون طيار على منشأة أمنية بالقرب من تقاطع جولاني في الجليل الأسفل، مما أدى إلى أضرار في المنشأة. وأكد الجيش الإسرائيلي وقوع الهجوم، حيث أطلق حزب الله 60 صاروخًا، منها 50 سقطت داخل الأراضي الإسرائيلية، معظمها في مناطق مفتوحة. وردًا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مواقع في بعلبك بوسط لبنان.

في البداية، ترددت أنباء عن اعتراض الطائرة المسيرة، لكن تبين لاحقًا أنها سقطت وانفجرت بالقرب من مفترق جولاني. في وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الطائرات المقاتلة اعترضت طائرتين بدون طيار أطلقتا على إسرائيل من الشرق، خلال دقائق من إطلاقهما.

وأصدر حزب الله الليلة الماضية وثيقة تظهر طائرة تحلق باتجاه قاعدة للجيش الإسرائيلي وتطلق صاروخين من طراز S5 على أهداف في القاعدة الواقعة بالقرب من المطلة. وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية بأن جنديًا من الجيش أصيب بجروح خطيرة جراء غارة لطائرة بدون طيار مسلحة تابعة لحزب الله، وأصيب جنديان آخران بجروح طفيفة.