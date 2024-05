مقتل القيادي البارز في حزب الله حسين حاضر مهدي في هجوم إسرائيلي على صيدا

قتل القيادي البارز في حزب الله، حسين حاضر مهدي، صباح اليوم (الجمعة) في هجوم للجيش الإسرائيلي في مدينة صيدا بلبنان، وفقاً لما أفادت به قناة "العربية" اللبنانية. وذكرت القناة أن الهجوم شمل خمسة مواقع في بلدتي النجيرية والعدوسية في قضاء صيدا.

