الجمعية العامة للأمم المتحدة تصوت بالأغلبية تأييداً لعضوية فلسطين

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة، مساء اليوم الجمعة، لصالح طلب الفلسطينيين الانضمام إلى المنظمة، وهو قرار رمزي بسبب الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن.

وحصل القرار، الذي يرى أنه ينبغي للفلسطينيين "الانضمام إلى المنظمة" ويمنحهم بعض الحقوق الإضافية كمراقبين، على 143 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 25 عن التصويت. ولا يمنح هذا القرار الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بل يعترف ببساطة بأنهم يستوفون متطلبات العضوية. قرار الجمعية العامة "يقرر أن دولة فلسطين... ينبغي بالتالي قبولها كعضو" و"يوصي بأن يعيد مجلس الأمن النظر في الأمر بشكل إيجابي".

إن طلب الانضمام إلى الأمم المتحدة كعضو كامل العضوية يجب أن يحظى أولاً بموافقة أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، ثم الجمعية العامة. وإذا تم التصويت على هذا الإجراء مرة أخرى في المجلس، فمن المرجح أن يواجه نفس المصير: استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة. يمنح قرار الجمعية العامة الذي تم تبنيه يوم الجمعة الفلسطينيين حقوقًا وامتيازات إضافية معينة بدءًا من سبتمبر 2024، مثل مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في قاعة الجمعية العامة، لكن لن يكون لهم الحق في التصويت داخل الهيئة. ويعتبر الفلسطينيون حاليًا دولة مراقبة غير عضو، وهو اعتراف فعلي بالدولة التي منحتها لهم الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2012.