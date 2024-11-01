تقرير: خامنئي يأمر بالرد على الهجوم الإسرائيلي – "أكبر من أن نتجاهله"

زعم ثلاثة مسؤولين إيرانيين مطلعين على تفاصيل الحرب، اليوم (الخميس)، في حديث مع صحيفة "نيويورك تايمز" أن المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، وجه المجلس الأعلى للأمن القومي بالاستعداد لهجوم ضد إسرائيل.

وقالت المصادر إن خامنئي اتخذ القرار بعد مراجعة تقرير مفصل لكبار القادة العسكريين حول مدى الضرر الذي لحق بقدرات إنتاج الصواريخ الإيرانية وأنظمة الدفاع الجوي حول طهران والبنية التحتية الحيوية للطاقة وميناء رئيسي في الجنوب.

في غضون ذلك، قال خامنئي أيضًا إن حجم الهجوم الإسرائيلي، وكذلك عدد الضحايا في لبنان، أكبر من أن نتجاهله، وأن عدم الرد يعني الاعتراف بالهزيمة، بحسب المصادر الثلاثة.

وأضافوا أن القادة العسكريين يعملون على قائمة تضم عشرات الأهداف العسكرية داخل إسرائيل، لكن من المرجح أن تتم الهجمات بعد الانتخابات الأمريكية، لأن إيران تخشى أن يستفيد الرئيس السابق دونالد ترامب من زيادة التوترات والفوضى في المنطقة في حملته الانتخابية.