حزب الله يعيد النظر في اتفاقه مع الحكومة العراقية بشأن تعليق الهجمات ضد الولايات المتحدة

أعلن مسؤول كبير في حزب الله لصحيفة الأخبار اليوم (السبت) أن الحزب بدأ إعادة النظر في اتفاقه مع الحكومة العراقية بشأن تعليق هجماته ضد الولايات المتحدة. يأتي هذا بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة، حيث اجتمع نشطاء كتائب حزب الله في العراق لبحث الخطوة وقرروا اتخاذ إجراءات ضد الأمريكيين مرة أخرى. وقد أُبلغ مستشارو رئيس الوزراء السوداني بذلك.

AP Photo/Mohammed Zaatari

من المتوقع أن تستأنف العمليات العسكرية ضد الولايات المتحدة، وهناك خطط جديدة سينفذها الفرع العراقي لحزب الله. وبحسب "الأخبار"، تلقت المنظمة معلومات عن نية إسرائيل مهاجمة مواقع عراقية، ما دفع الناشطين إلى أخذ الحيطة والحذر، خاصة في المناطق القريبة من سوريا والأردن وإقليم كردستان.