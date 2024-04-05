تصاعد التهديدات الإيرانية بعد اغتيال قائد فيلق القدس: تحليل للتوترات في الشرق الأوسط

في خطوة أثارت توترات إقليمية، شهدت دمشق هجومًا أدى إلى مقتل حسن مهداوي، القائد في فيلق القدس الإيراني المسؤول عن العمليات في سوريا ولبنان. الهجوم، المنسوب إلى إسرائيل، يسلط الضوء على النفوذ الإيراني المتزايد في "محور المقاومة" الشيعي، وعلاقاتها بالمنظمات الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي. إيران، التي تتخذ من سوريا والعراق ولبنان واليمن أراضي لتوسيع نفوذها، تجد نفسها الآن في قلب الاهتمام الإسرائيلي وتحت المجهر الأمني.

الرد الإيراني:

بعد الاغتيال، تصاعدت وتيرة التهديدات الإيرانية ضد إسرائيل. الرئيس إبراهيم رئيسي ومسؤولون إيرانيون كبار أكدوا أن "الجريمة لن تمر دون رد"، مشيرين إلى زيادة القوة والكراهية للعدو الصهيوني. تزامنت هذه التهديدات مع اقتراب "يوم القدس الإيراني"، الذي تُستخدم مناسبته للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية وتجديد العهد بمقاومة إسرائيل.

التأثير الإقليمي:

تناولت الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل أهدافًا إيرانية في محاولة لإضعاف الربط بين طهران والعناصر الإرهابية في المنطقة. من جهتها، تعمل إيران على تعزيز تواجدها في سوريا ودعم الحوثيين في اليمن، كما تحافظ على علاقات نشطة مع حماس والجهاد الإسلامي. في لبنان، وجهت وزارة الخارجية وحزب الله إدانات للاغتيال، مؤكدين على استمرارية المقاومة رغم الاغتيالات.

الدور الإيراني في "محور المقاومة":

إيران تلعب دورًا محوريًا في تنظيم ودعم "محور المقاومة" الشيعي، وتحاول نقل الأسلحة بين إيران وحلفائها دون توقف. عمليات الاغتيال الأخيرة تشير إلى محاولات لتقويض هذا النفوذ. في اليمن، تساعد إيران الحوثيين في التسليح والهجوم، ولا تهمل المحور الدبلوماسي أيضًا، حيث زارت وفود من حماس والجهاد الإسلامي طهران مؤخرًا.

الموقف الإسرائيلي:

إسرائيل، التي تواجه تهديدات متعددة من حزب الله والميليشيات الموالية لإيران والحوثيين، تحافظ على حالة تأهب عالية. الهجوم في دمشق يعكس الجهود الإسرائيلية لمنع تعزيز النفوذ الإيراني في المنطقة وتقويض الدعم للعناصر الإرهابية.

التحليل:

الاغتيال المنسوب إلى إسرائيل يمكن أن يؤدي إلى تصعيد إقليمي، خصوصًا مع تجدد التهديدات الإيرانية. السؤال المطروح هو كيفية الرد الإيراني، سواء كان مباشرًا أو من خلال وكلائها، وتأثير ذلك على استقرار المنطقة. المواجهة المباشرة مع إسرائيل قد تؤدي إلى توسيع دائرة الصراع، مما يضع الأمن الإقليمي في مهب الريح.