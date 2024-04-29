الجيش الأمريكي يقول إنه “اشتبك” مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي إنه اشتبك مع خمس طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر “شكلت تهديدا وشيكا على التحالف الذي تقوده أمريكا والسفن التجارية في المنطقة”.

ولم تذكر القيادة المركزية الأمريكية في بيانها ما إذا تم تدمير الطائرات المسيرة.

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وقالت "القيادة" في بيان: "بين الساعة 1:48 و2:27 صباحا (بتوقيت صنعاء) يوم 28 أبريل، اشتبكت القيادة المركزية الأمريكية بنجاح مع خمس طائرات بدون طيار على هيئة طائرات فوق البحر الأحمر".

وأضاف: "تقرر أن تلك المسيرات تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف (تحالف الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة".

ووصفت في البيان اتخاذ هذا الإجراء بأنه "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".