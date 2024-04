الجيش الأمريكي يقول إنه “اشتبك” مع 5 طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر

قال الجيش الأمريكي إنه اشتبك مع خمس طائرات مسيرة فوق البحر الأحمر “شكلت تهديدا وشيكا على التحالف الذي تقوده أمريكا والسفن التجارية في المنطقة”.

ولم تذكر القيادة المركزية الأمريكية في بيانها ما إذا تم تدمير الطائرات المسيرة.

https://twitter.com/i/web/status/1784756926594588949