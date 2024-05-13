اهتمام "طائفة البهرة" بتطوير مساجد "آل البيت" في مصر .. دوافع وتأثيرات

تُشارك طائفة البهرة، وهي طائفة إسماعيلية شيعية من أصل هندي، بشكل ملحوظ في مشاريع تطوير مساجد "آل البيت" في مصر، ممّا أثار تساؤلات حول دوافعها وخلفيتها.

وأرجع أزهريون إسهامات "البهرة" في مصر إلى "اهتمامهم بتراث الفاطميين واعتقادهم بأن تطوير مزارات آل البيت هو من باب التقرب إلى الله".

وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رفقة مفضل سيف الدين، سلطان البهرة، الأحد، مسجد السيدة زينب (وسط القاهرة)، بعد تطويره بشكل كامل، وأشاد السيسي بإسهامات هذه الطائفة قائلاً: إنّ "مشاركتكم ومساهمتكم مقدّرة ولها دلالة كبيرة على حبّ أهل البيت والبَذل من أجلهم".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُشارك فيها سلطان البهرة في افتتاح أعمال تطوير مساجد "آل البيت" في مصر، بل شارك مع الرئيس المصري أيضاً، في افتتاح مسجد "السيدة نفيسة" في أغسطس/آب الماضي، بالإضافة إلى مشاركته في افتتاح أعمال تطوير مسجد الحسين في أبريل/نيسان عام 2022.

وأشار الرئيس المصري إلى وجود "مخطّطٍ لتطوير باقي مساجد ومزارات آل البيت ومساجد الصحابة والصالحين".

"طائفة البهرة»" الهندية، ارتبطت بمخطط الحكومة المصرية لتطوير مزارات ومساجد «آل البيت» في مصر خلال السنوات الأخيرة، ويعزو الدكتور عبد الغني زهرة، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة الأزهر، هذه المساهمات إلى "ارتباط البهرة الكبير وحبهم لمزارات آل البيت الكثيرة في مصر".

وأشار إلى أن "إنفاقهم على هذه المزارات وتطويرها يأتي من باب التّقرب إلى الله؛ لذلك فإن هذه المساهمات ليست جديدة، لكنها حاضرة منذ عقود طويلة".