إقرار "عيد الغدير" عطلة رسمية في العراق يثير جدلاً طائفياً وفتح نقاشاً سياسياً

أثار إقرار البرلمان العراقي "عيد الغدير" عطلة رسمية جدلاً واسعاً، اتخذ بعداً طائفياً، كما فتح نقاشاً سياسياً حول العلاقة بين زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وقادة الإطار التنسيقي.

وصوت البرلمان على قانون يجعل "عيد الغدير" وهو مناسبة دينية يختلف حولها المسلمون، ويرى البعض فيها فرضاً لمذهب معين عطلة رسمية، ما أثار اعتراضات من قبل بعض النواب السنة والكرد.

ويرى مؤيدو القرار أنه حق مشروع للشيعة، باعتبارهم أغلبية في العراق، فيما يخشى معارضو القرار من تأجيج الطائفية وتكريس الانقسام في البلاد.

العلاقة بين الصدر والإطار التنسيقي:

يرى بعض المراقبين أن إقرار العطلة جاء نتيجة تحالف مؤقت بين الصدر والإطار التنسيقي، ويناقش البعض إمكانية أن يمهد هذا التحالف لهدنة أو مصالحة بين الطرفين، بينما يستبعد آخرون ذلك.

كما يرى البعض أن استخدام الصدر لعطلة الغدير للدعاية الانتخابية قد يؤدي إلى تفجر الخلافات مع الإطار التنسيقي.