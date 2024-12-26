محلل عسكري :إسرائيل في طريقها لمعركة "متواصلة وكبيرة" ضد الحوثيين في اليمن
المحلل العسكري في i24NEWS، يقول إن إسرائيل في الطريق لهجوم ضخم في اليمن • تقدر إسرائيل أن الحوثيون سيكثفون النار رداً على ذلك
i24NEWS
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أفاد محلل الشؤون العسكرية في قناة i24NEWS باللغة العبرية يوسي يهوشاع بأن إسرائيل سترد على هجمات الحوثيين بهجوم أقوى وطويل في اليمن.
ورداً على هجمات الحوثيين، وبحسب تقديرات المسؤولين الأمنيين في إسرائيل، فإن الحوثيين سيزيدون إطلاق النار حتى لا تنتهي المعركة بالوقت القريب، إلا إذا أبرمت صفقة مختطفين ووقف إطلاق نار، وبالفعل إسرائيل تتجه نحو معركة طويلة وكبيرة ضد جماعة أنصار الله الحوثي.
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